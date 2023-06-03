Seyir halindeki motosiklet devrildi: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen vatandaşlar yaptı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Herdford Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Titreyengöl Caddesi istikametinden Çevreyolu Köprüsü istikametine seyir halindeki Semanur Karacan'ın kullandığı 07 BHP 578 plakalı motosiklet, Akdeniz Hastanesi kavşağını geçtiği sırada devrildi.

Motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Semanur Karacan'ın yanı sıra motosiklette yolcu olarak bulunan Mediha İpek yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.