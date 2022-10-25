Antalya'nın Kepez ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Yangın, saat 09.00 sırasında Zafer Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Sakarya Bulvarı'na doğru seyir halinde bulunan 07 APS 698 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü aracını kenara çekip hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Motor bölümünden başlayan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtaki yangın söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen araç otoparka çekildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, otomobilin alev aldığı anlar ve itfaiyenin müdahalesi vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.