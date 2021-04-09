İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyir halindeki tır alev aldı

Antalya’da seyir halindeki bir tır aniden alev aldı, sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.

Antalya'da seyir halindeki bir tır aniden alev aldı, sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.


Olay, Korkuteli -Antalya karayolu, Bayatbademleri Mahallesi Cehennem deresi Yenice mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LE 0643 plakalı tır, rampa aşağı inerken bilinmeyen bir nedenle yandı. Aracı durdurup atlayan sürücü olaydan yara almadan kurtuldu. Yangın nedeniyle Korkuteli -Antalya karayolu trafiğe kapandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak yangını kısa sürede söndürdü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.