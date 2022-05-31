Seyir halindeyken motosikletten düştü, başını yere vurarak beyin kanaması geçirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletten düşme sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının, beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı bildirildi. Kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Yapay Şelale kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fahri Güven'in kullandığı 07 ABT 319 plakalı motosikletin Antalya Caddesi Yapay Şelale kavşağında yolun sağ tarafına devrildi. Kazada, başını kaldırıma çarpan ve kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan dolayı önemli bir şeyinin olmadığı belirlenen Fahri Güven'in tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavisine devam edildiği bildirildi.