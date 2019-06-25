İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyir halindeyken yandı

Antalya’da seyir halinde giden otomobil birden alev aldı.

Antalya'da seyir halinde giden otomobil birden alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, otomobilde maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi üzerinde seyreden 07 ADY 920 plakalı otomobilin motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracını kenara çekerek otomobilden indi. Bir anda alevlerin sardığı otomobil, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.


Soğutma çalışmalarının ardından araç kullanılmaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.