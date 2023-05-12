Şezlongta güneşlenen turist, ayağa kalktıktan saniyeler sonra hayatını kaybetti

Alanya'da bir otele ait iskeledeki şezlongta güneşlenen turist ayağa kalktıktan saniyeler sonra yere yığılarak hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya İlçesi, Konaklı Mahallesi'nde bir otelin plajında bulunan iskelede yürürken fenalaşan Rus turist Evgeni Shetakov (43), bir anda yere yığıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan turist kurtarılamadı.

Rus turistin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.