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SGK tarafından ALTİD üyelerine turizm teşvikleri anlatıldı

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) üyelerine SGK tarafından "2019’da İstihdamın Artırılması" konulu teşvik ve yasal düzenlemeleri içeren seminer verildi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) üyelerine SGK tarafından "2019'da İstihdamın Artırılması" konulu teşvik ve yasal düzenlemeleri içeren seminer verildi.


Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) üyelerine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Alanya Merkez Müdürlüğü tarafından “2019'da İstihdamın Artırılması” konulu seminer verildi. Yasalar çerçevesinde oluşturulan imkanlarla ilgili bilgi veren SGK Alanya Merkez Müdürü Muharrem Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Hükümetin çıkarmış olduğu 2019 yılında istihdamın artırılması ile ilgili 7166 sayılı Kanunda işverenlerin daha çok istihdam sağlaması adına çok büyük imkanlar sunulduğunu belirtti.


Bu imkanları başta otel işverenlerinin değerlendirmesini beklediklerini kaydeden Kaya, personel alımlarının en üst seviyeye çıkartılarak ülke ekonomisine gerekli katkının yapılmasını hedeflediklerini söyledi. Kaya, "Burada yaptığımız bilgilendirmeden sonra da bu konuda gerekli görülen her bilgiyi talep edilmesi durumunda işletmecilerimize sunacağız. Kurum olarak tüm İşverenlerimizin 7/24 hizmetinde olduğumuzu belirtmek isterim” ifadelerinde bulundu.


Seminer, soru-cevap şeklinde istişare ile devam etti. ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili de, SGK ile sürekli istişare halinde olduklarını belirterek, “Üye otel işletmecilerimiz ile devlet kurumları arasında köprü görevi görerek teşvikler ve yasal düzenlemeler hakkında düzenli olarak bilgi akışı sağlıyoruz. Bu anlamda yapılan çalışmadan dolayı SGK yetkililerine, yönetim kurulum ve üyelerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

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