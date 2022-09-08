Shoya Nakajima, FTA Antalyaspor'da

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan katıldı. Adnan Başkan yaz transfer sezonunu tamamladıklarını belirterek, “Shoya Nakajima çok deneyimli ve kaliteli bir oyuncu. Bizi tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar kendisi için 50 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Bugüne kadar en çok bonservis bedeli ödenen Japon oyunculardan biri. 2 yıllık bir anlaşmaya imza atıyoruz. Kendisinin takımımıza çok katkısı olacağına inanıyoruz” dedi.

Shoya Nakajima ise transferin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ederek sözlerine başladı. 28 yaşındaki Japon orta saha oyuncusu, “Burada olduğum için çok mutluyum. Antalyaspor'dan teklif geldikten sonra süreç benim için kolay olmadı. Karar vermek de kolay değildi. Ancak takımın oynadığı futbolu izledikten ve fikir sahibi olduktan sonra buraya gelmeye karar verdim” diye konuştu.