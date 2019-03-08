Sıcak gözlemeler Başkan Türel'den

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Finike'de Torosların zirvesindeki mahalleleri ziyaret ederek, halk ile buluştu. Başkan Türel, gözleme yapan kadınların yanına giderek, sacda gözleme pişirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yoğun çalışma temposu içerisinde ilçe ziyaretlerini sürdürürken, halkla iç ice olmayı da ihmal etmiyor. Gittiği her ilçede vatandaşlar kendi evlatları gibi bağırlarına bastığı Menderes Türel'i yere göğe sığdıramıyor. 'Bizim oğlan gelmiş' diyerek kucaklayan vatandaşlar Menderes Türel'e olan sevgisini her fırsatta gösteriyor. Başkan Türel de halkın sevgisine aynı samimiyet ve sıcaklıkla karşılık veriyor.

“Gözleme pişirdi”

Başkan Türel, önceki gün Finike'nin yüksek kesimlerindeki Arif, Yeşilköy, Çamlıbel ve Ernez mahallelerini ziyaret etti. Türel, 50 yıllık yol hayalini gerçeğe dönüştürdüğü Torosların zirvesindeki Ernez'de gözleme yapan kadınlara selamladı. Odun ateşinde yapılan gözleme sacının başına geçen Türel, pişirgeç ile gözlemeleri ustalıkla çevirerek pişirdi. Başkan Türel, pişirdiği gözlemeleri AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu'ya ve misafirlere ikram etti. Kadınlarla sohbet eden Başkan Türel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini de kutladı.