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Sıcak sebebiyle aşırı yüklenen trafo yangına sebep oldu

Manavgat ilçesinde aşırı yüklenme sebebiyle patlayan trafoda çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü.


Aşırı sıcaklardan dolayı artan elektrik tüketimi Doğançam Mahallesinde trafonun patlamasına ve ardından yangına sebep oldu.Yangından vatandaşlara ait Zeytin ağaçları zarar görürken, trafodan beslenen Doğançam, Seydiler, Hacıail ve Aksaz mahallelerinde elektrikler kesildi. Yangında trafonun yakınında bulunan Ali Rıza Yılmaz'a ait Zeytinlerin yanmasına neden oldu.


İhbar üzerine yangına müdahalede bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi itfaiyeleri yangını büyümeden söndürürken Manavgat Orman Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de soğutma çalışmasına destek verdi.

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