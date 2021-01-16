Şiddet gördüğü gerekçesiyle KADES butonuna basan kadının şikayetçi olduğu eşi, serbest bırakıldı

Antalya'da bir kadının şiddet gördüğü gerekçesiyle KADES'e ihbar göndermesinin ardından gözaltına alınan kadının eşi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Polisi alarma geçiren olay, dün akşam Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K. Ö (38) ile eşi T. Ö. (34) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre iki çocuk annesi T.Ö., kocasının kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle cep telefonu üzerinden İçişleri Bakanlığı Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) ihbarda bulundu. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polisin yanı sıra Özel Harekat Polisi de sevk edildi. Polisi sokakta gören öfkeli koca K.Ö., iddiaya göre karısına kapıyı açmasını ancak şikayetçi olmamasını söyledi. Bunun üzerine kapıyı açan T. Ö. polise şikayetçi olduğunu söyledi. Karısının şikayetçi olmasına sinirlenen K.Ö., eşini dışarda bırakıp kapıyı kapattı. Polis otosuna alınan T.Ö'nün, şiddet gördüğü için şikayetçi olduğunu ve evde tüfek olduğunu bildirmesi üzerine ekipler çelik yeleklerini giydi. Özel Harekat Polisi ise operasyon hazırlığına başladı. Sokakta güvenlik önlemleri alan ekipler, balkon ve pencerelerdeki vatandaşları da içeriye girmeleri yönünde uyardı.

“Eşim beni şikayet ettiği için bu kadar polis gelmiş”

Bu sırada balkona çıkan K.Ö. elinde telefonla etrafa bağırmaya başladı. Elinde telefon bulunan K.Ö., “Benim elimde silah falan yok. Ben ağabeyimle telefonda konuşuyorum. Ben geri zekalı değilim. Ben burada dışarıya çıktım ağabeyime baktım gelmiş mi diye. Siz silahı bırakın diyorsunuz. Hani silah nerede? Bana bir tane polis eşin şikayetçi, sen de bizle gel demedi. Ben eşim gidebilir deyip kapıyı örttüm. Girdim içeriye. Kapıyı zorluyorlar. Şuanda eşim beni şikayet ettiği için bu kadar polis gelmiş. Ben balkona çıkıyorum, elimde silah olmadığı halde silahı bırak diye bağırıyorlar” dedi.

Evden ruhsatlı av tüfeği çıktı

Öfkeli koca, 1 saatlik çalışmanın ardından ikna edildi. Karı ve koca ayrı ayrı ekip otosuyla polis merkezine götürüldü. Ekiplerin evde yaptığı aramada bulunan ruhsatlı bir av tüfeği muhafaza altına alındı. Evdeki 2 çocuk ise olay yerine gelen amcalarına teslim edildi.

Polis merkezine götürülen K.Ö. alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.