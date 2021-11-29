Şiddet karşıtı köpek, işyerindeki elemanları kavga ettiklerine bin pişman etti

Antalya'da bir işyerinde çalışan iki genç elemanların tartıştığını gören ‘Batman' isimli Fransız Bulldog cinsi köpek, gençleri tartıştığına pişman etti. Elemanları kovalayan ve yakaladığında paçalarına yapışan köpeğin ve kaçarak bir aracın üzerine çıkar çalışanın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin şiddetle ilgili herhangi bir olayda hırçınlaştığını belirten eleman, “Onun yanında bir daha tartışmayacağım” dedi.

Kepez ilçesinde oto aksesuar işiyle uğraşan Adem Dönmez'in, geçtiğimiz hafta iki elemanı işletme içerisinde tartışmaya başladı. Bu sırada Dönmez'in Fransız Bulldog cinsi ‘Batman' isimli köpeği gençleri kovalamaya başladı. Neye uğradığını şaşıran gençlerden Baturhan Uzun, koşarak kaçarken dengesini kaybedip adeta uçarak işyerine girdi. Köpek, tartışma yaşadığı arkadaşı Mert Öztaş'ı da kovaladı. Tüm bu yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“Şiddete kesinlikle karşı”

Köpeğinin şiddet içeren herhangi bir olayda hırçınlaştığını belirten işletme sahibi Adem Dönmez, “Kavgaya dayanamıyor. Birisi kavga yaptığında kesinlikle onu kovalıyor. Daha da zorlarsa ısırabiliyor. Elemanlar birbiri arasında tartışıyordu. Onları dağıtmaya gelirken, ‘Batman' onları ayırdı. Kesinlikle şiddete karşı. Ben kavga etsem beni de kovalar” dedi.

“İçeri uçarak girdim”

Köpekten kaçan gençlerden Baturhan Uzun (19) ise, olayı şu sözlerle anlattı: “Arkadaşımla ufak bir tartışma yaşadık. Köpek birden havlamaya başladı. Ardından direk saldırmaya başlayınca kaçtık. Arabanın üzerine çıktım, zıpladı bir anda ayağımı tuttu. Dükkana doğru kaçarken ayağım takıldı, içeri uçarak girdim.”

“Onun yanında bir daha tartışmayacağım”

Mert Öztaş (21) da “Onun yanında bir daha tartışmayacağım. Kendime zarar vermeye niyetim yok. İşyerinde disiplini sağlıyor” diye konuştu.