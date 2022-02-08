Şiddetli fırtına otel çatısındaki tente ve malzemeleri savurdu

Antalya'da şiddetli fırtına 5 yıldızlı bir otelin çatısındaki tente ve bazı demir malzemeleri etrafa savurdu. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, savrulan malzemelerin altında kalan bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için uyarıda bulunduğu turizm kenti Antalya'da, sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini gün boyu sürdürdü. Kentin özellikle sahil kısmında saatteki hızı 80 kilometreye kadar ulaşan rüzgar nedeniyle, sahilde dev dalgalar oluştu. Kayalıkları döven dalgalar, devasa boyutlara ulaşarak yaklaşık 25 metre yükseklikteki falezleri aştı.

Öğlen saatlerinde de etkisini sürdüren şiddetli rüzgarda, Gürsü Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin çatı kısmında bulunan tente ve demir malzemeler uçarak otelin etrafına savurdu. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, savrulan malzemelerin altında kalan bir araçta maddi hasar meydana geldi.