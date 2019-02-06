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Şiddetli rüzgar evin çatısını uçurdu: 1 çocuk yaralı

Antalya’nın Kaş ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçarken, bir çocuk yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçarken, bir çocuk yaralandı.


Kaş'ın Bezirgan Mahallesi'nde akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle çiftçi Kemal Ay'a (49) ait evin çatısı uçarken, 6 yaşındaki çocuğu da hafif yaralandı. Ay, olaya rüzgarın neden olduğunu, bir anda ortaya çıkarak çatıyı uçurduğunu anlattı.


Akşam erken yattıklarını belirten Kemal Ay, “Birden rüzgar çıktı. Evin çatısında gürültü oldu. Baktık, çatıyı kaldırıp yine geri bırakmış. Bir süre sonra rüzgar bu defa çatının yarısını ve güneş enerji sistemini aldı, götürdü. Birkaç dakika sonra da çatının diğer yarısını aldı. Bu sırada üzerimize profil demirler düştü, kendimizi zor kurtardık. Hemen dışarı kaçmaya çalıştık ama çatıdan kopan parçalar da üzerimize düştü. 6 yaşındaki evladım hafif yaralandı. Baktığımızda çatının yerinde olmadığını gördük. Ayrıca rüzgar komşumuzun yazlık prefabrik evini de tamamen götürerek, 10-15 metre ileriye atmış. Ev parçalanmış. İçinde insan bulunmaması büyük şans” diye konuştu.

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