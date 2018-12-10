Şiddetli yağış ve dolu nedeniyle yıkılan okul duvarı yeniden yapılıyor

Antalya'nın Döşemealtı İlçesi'nde yaklaşık 2 ay önce şiddetli yağış ve dolu nedeniyle yıkılan yaklaşık 30 metrelik okul duvarı yeniden yapılıyor.

Döşmealtı'nın Killik Mahallesi'nde 1 Ekim 2018'de meydana gelen şiddetli yağış ve dolu etkili olmuştu. Yağış sonrası biriken yağmur suları nedeniyle Killik İlkokulu'nun duvarı yıkıldı ve kullanılamaz hale geldi. Mahalle muhtarı ve sakinleri okulun ön cephesinde yıkılan 30 metrelik duvarın onarılması için Döşemealtı Belediyesi'ne başvurdu.

Ardından Milli Eğitim Müdürlüğü okul duvarının yapılması için Döşemealtı Belediyesi'ne başvurdu. Talep, Döşemealtı Belediyesi Kasım ayı Meclisinde gündeme alındı. Döşemealtı Belediye Meclisi oy birliği ile okul duvarının yapılması kararı aldı.

Meclis kararının ardından Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri okul duvarında ön inceleme yaptı. İncelemenin ardından okulun duvarı için kalıplar çakıldı. Ekiplerin kalıp çakma işlemlerinin ardından duvara beton dökülecek. Yıkılan ve öğrenciler için tehlike arz eden duvarın yerine 1 hafta içinde yenisi yapılacak.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Belediyemizin imkanları doğrultusunda okullarımıza destek olduk olmaya da devam edeceğiz. Amacımız öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim almasına yardımcı olmaktır. Yıkılan okul duvarı Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yeniden inşa edilerek eskisinden de sağlam hale getirilecektir" dedi.