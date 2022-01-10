Şiddetli yağış ve fırtına evin balkonundaki PVC sistemini uçurdu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınada bir evin balkon PVS sistemi yerinden sökülerek uçtu. Park halindeki iki kamyonetin camları patlarken, bahçede bulunan ilaç makinesi de zarar gördü. Kopan elektrik telleri yüzünden mahallede bir süre elektrik kesintisi yaşandı.

Manavgat'ta gece boyunca etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sarılar Mahallesi Şelale Kümeevleri'nde Kocabacak Apartmanı'nın 3. katında balkonun kenarında bulunan PVC ve PVC sisteminin bulunduğu beton blok, fırtınanın etkisiyle bulunduğu yerden sökülerek aşağıya düştü. Selçuk Kocabacak'a ait daireden düşen beton blok boş alana düşerken, PVC parçaları park halindeki Mustafa ve Yüksel Kocabacak'a ait kamyonetlerin üzerine düşerek araçlara büyük zarar verdi. Ayrıca binaların önünde bulunan ilaç makinesi de düşen parçalardan nasibini aldı. Karşı binada bulunan Hüseyin Kocabacak'a ait evin penceresi de fırtına nedeniyle yerinden sökülerek aşağıya düştü. PVC parçaları aşağıya düşerken enerji hattına çarparak elektrik tellerinin kopmasına ve elektriklerin kesilmesine neden oldu. Arıza ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek tellerin yenilenmesi ve enerji verilmesi için çalışma başlattı.

“Ne olduğunu anlayamadık”

Gürültü ve elektrik kesintisinin ardından sokağa dökülen apartman sakinleri, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Neye uğradıklarını anlayamadıklarını belirten apartman sakinleri, her şeyin bir anda olduğunu, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getirdiler.

Bazı bölgelerde de elektrik tellerinin kopması elektrik kesintisine neden oldu. Kopan kablolara yetkililer tarafından anında müdahale edildi.