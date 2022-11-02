Side antik kentte kaçak yapılar yıkılıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan Side Antik Kentindeki kaçak yapılar, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun ruhsatsız ve kaçak olduğu gerekçesiyle Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılıyor. Bugüne kadar 250 dolayında yapının yıkımının gerçekleştirildiğini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Yapılacak inşaatların sezona yetişebilmesi için yıkımlara erken başladık” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun Side Antik Kenti içerisinde kaçak ve ruhsatsız olması nedeniyle yıkım kararı aldığı yapıların yıkımına Manavgat Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlandı. Turizm hareketliliğinin devam etmesi nedeniyle, iş makinelerinin yıkımı sırasında belediyeye ait tankerlerle yıkım yapılan bölgelere su sıkılmak suretiyle toz oluşumunun önüne geçilmeye çalışılıyor.

Antalya Valiliğinin inşaat ve yıkım için belirlemiş olduğu 15 Ekim-15 Mayıs tarihleri arasında yıkım ve inşaat çalışmalarının tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi. 2022 yılında Side Antik Kenti içerisinde 25 dolayında kaçak ve ruhsatsız yapının yıkımının gerçekleştirileceği bildirildi.

“Side birçok medeniyeti barındıran Türkiye'nin en özel ören yeridir"

Side'nin Türk Turizmi açısından çok özel bir yer, dünyanın tanıdığı, Manavgat'ta çok büyük değer katan tarihi bir nokta olduğunu belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen “Side birçok medeniyeti barındıran Türkiye'nin en özel ören yeridir. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren Side'nin bu özelliklerine zarar veren birçok olumsuzlukların olduğunu gördük ve çeşitli çalışmalar başlattık. 3. Derece sit alanı içerisinde bulunan Side Antik Kenti içerisinde özel mülkiyetlerde ruhsatsız, tescilsiz, ruhsatlı olmasına rağmen projeye uyulmamış çok sayıda kaçak inşaat olduğunu belirledik. 2017 tarihi itibariyle mülk sahipleri ve içerisindeki işletmecilerle işbirliği içerisinde bu yapıları yıkmaya ve tarihi dokuya yakışan yeni binalar yapmaya başladık” dedi.

Bu yıl da 25 yapının yıkılarak yeniden inşaa edilmesi için çalışmalarımıza başladık"

Yıkımların mülk sahipleriyle gönül rızasıyla müşterek gerçekleştirildiğine dikkat çeken Sözen “Burada 2 etap halinde uygulamaya geçirdiğimiz kentsel tasarımla kaçak ve görsel açıdan antik kente yakışmayan yapıların yıkılmasının yanında Side'nin tarihini gözler önüne sermenin gayretindeyiz. Şu ana kadar 250 dolayında yapının yıkımı gerçekleştirilirken, 70 dolayında Side'ye yakışır yapı inşaa edildi. Bu yıl da 25 yapının yıkılarak yeniden inşaa edilmesi için çalışmalarımıza başladık. İnşaatların yeni turizm sezonuna yetişmesi, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması açısından yıkımlara turizm sezonunun bitimiyle start verdik. Side'de turizmin hala devam ettiğini göz önünde bulundurarak onlara zarar vermemek açısından her türlü önlemimizi almış bulunuyoruz. Ben buradan gerek mülk sahiplerine gerekse işletmecilerimize göstermiş oldukları duyarlılık için teşekkür ediyorum” dedi.