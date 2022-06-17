İhlas Haber Ajansı

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Side Atatürk Stadı bakıma alındı

Uzun süredir kullanılmayan, insan boyuna ulaşan kurumuş otların kapladığı Side Atatürk Stadı, Manavgat Belediyesi tarafından bakıma alındı.


Belediyeye bağlı ekipler ilk etapta sahayı ve stadın tamamını kaplayan insan boyuna ulaşmış kuru otları temizlerken, yapılan sulama çalışmasıyla çimler yeniden yeşermeye başladı. Çalışmaların aralıksız devam edeceği ve Side Atatürk Stadının yeni sezona düzenlenerek Manavgat'ta bulunan futbol takımlarının ve Manavgat gençliğinin hizmetine sunulacağı bildirildi.


Çürümeye başlayan tribünler konusunda da çalışma yapılması beklenirken, Side Atatürk Stadında yapılan çalışmaların ardından Manavgat'ta bulunan spor kulüplerinin 2 yeni sahaya kavuşacağı ve saha sıkıntısının bir nebze olsun ortadan kalkacağı bildirildi.

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