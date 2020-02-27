Side girişi yayalaşıyor

Manavgat Belediyesi Antik Side Kentsel Tasarım Projesi'nin 3. etabı olan, giriş yolunun yayalaştırılması çalışmalarına başladı.

Daha önce dünya turizminin gözbebeği, tarihin beşiği Side'de, Kentsel Tasarım Projeleri ve Koruma Amaçlı imar Planı çalışmaları yapan belediye Antik Side Kentsel Tasarım Projesi'nin 3. Etabı olan, giriş yolunun yayalaştırılması çalışmalarına başladı. Antalya Valiliği YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) ve Manavgat Belediyesi işbirliğinde, Side Müze Müdürlüğü ve Side Kazı Başkanlığı denetiminde yürütülen proje, geçtiğimiz günlerde Side giriş yolundaki asfaltın Manavgat Belediyesi iş makinaları tarafından sıyrılmasıyla start aldı.

2. etap tamamlandı, 3. etap başladı

Antik Side Kentsel Tasarım Projesi'nin ilk etabında antik Side'nin yolları doğal taşlarla yenilenmiş, 4 meydan düzenlemesi aydınlatmaları, yönlendirme tabelaları, zemin taşları ile yenilenerek Side bambaşka bir çehreye kavuşmuştu. 3. Etap Kentsel Tasarım Çalışmaları kapsamında ise Side'ye giriş yolunun tarihi dokuya uygun hale getirileceği açıklandı. Çalışmada Zabıta Müdürlüğü kontrol noktası otopark noktasına çekilerek, müze ve anfitiyatro giriş kısmı trafik açısından da rahatlatılarak Side Antik kente araçların kontrollü giriş çıkışı yapılmış olacak. Çalışmada antik tiyatro karşısı sütunlarda da aydınlatma çalışması yapılarak tarihi doku daha belirgin hale getirilecek.Çalışmalarda 1 kilometrelik yol güzergahında mevcut asfalt yol sıyrılarak yerine 7500 metrekarelik alanda traverten ve diyabaz malzeme kullanılarak doğal döşeme yapılacağı belirtildi. Projeye göre Side Antik Kent Giriş noktasında “NAR” anlamına gelen “Side” ismini temsil etmek amacıyla sanatsal çalışma yapılacağı açıklandı. Aydınlatmaları ile birlikte yenilenecek olan Side girişi, turistlerce de daha kolay izlenebilir hale gelecek.

"Side'ya artı değer katmaya devam ediyoruz"

Başkan Şükrü Sözen Side'ye artı değer katacak olan çalışmayla ilgili olarak " Side Antik Kenti 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı'ndaki Portikli yol güzergahı, Side Antik Kentine ulaşımı sağlayan yaya ve taşıt ana arterinin olması ve yol güzergahındaki önemli anıtsal yapıları barındırması sebebiyle önemlidir. Side Antik Kenti çevre düzenleme çalışmaları 1. Ve 2. Etap tamamlanmış olup, kentsel tasarım projelerinin malzeme ve detay bütünlüğünün sağlanması amaçlanan 3. Etap projemiz, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan 28 Ağustos 2019 tarihinde onay alınmıştır. Zabıta Müdürlüğü kontrol noktası otopark noktasına çekilerek, müze ve anfitiyatro giriş kısmı trafik açısından da rahatlayacaktır. Side Antik kente araçların kontrollü giriş çıkışı yapılmış olacaktır. Çalışmamızda antik tiyatro karşısı sütunlarda da aydınlatma çalışması yapılarak tarihi doku daha belirgin hale getirilecektir. Çalışmalarımız 2 ay içinde tamamlanarak turizm sezonu zarar görmemiş olacak. Bu çalışmamızda desteklerini bizden esirgemeyen Antalya Valiliğimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Side esnafına, yerleşik halkımıza ve yerli-yabancı konuklarımıza anlayışları için de teşekkür ediyorum” dedi.