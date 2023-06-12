Side Kültür Evi'nde sanat rüzgarı esti

Doğa Fotoğrafı Sanatçısı Teberik Kölgeli, yurtiçi ve yurtdışında çektiği 40 fotoğraftan oluşan “Doğa Aşkına” adlı fotoğraf sergisinin açılışını Manavgat Belediyesi Side Kültür Evi'nde gerçekleştirdi.

Teberik Kölgeli'nin resim sergisinin açılışına Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i temsilen başkan yardımcıları Levent Ardıç, İsmail Hakkı Ödevoğlu ile meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı. Side'nin eşsiz güzelliğiyle bütünleşen fotoğrafları serginin ilk gününde çok sayıda yerli ve yabancı turist de ziyaret etti. Teberik Kölgeli'nin ölümsüzleştirdiği anlar, sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Fotoğraf sanatçısı Teberik Kölgeli, doğa ve Manavgat aşığı olduğunu ifade ederek sanata ve sanatçıya her zaman destek veren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve ekibine teşekkür etti. Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu ise, Manavgat Belediyesi'nin kültür ve sanat buluşmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirtti.