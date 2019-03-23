İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Side sahilinde şezlongları söküp attılar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Side sahilinde bir otele ait şezlonglar kalabalık bir grup tarafından bulunduğu yerden sökülüp kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Side sahilinde bir otele ait şezlonglar kalabalık bir grup tarafından bulunduğu yerden sökülüp kaldırıldı.


Side sahilinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede Side Prenses otele ait olduğu bildirilen şezlonglar turistlerin şaşkın bakışları arasında bir grup tarafından sökülerek atıldı. Yaşananlar Side Prenses Otel sahibi Recep Özden tarafından sahile yerleştirilen kameralara yansıdı.


Kendisinin olayın yaşandığı sırada Antalya'da olduğunu belirten Prenses Otel sahibi Recep Özden "Güvenlik görevlisi çalışanım arayıp durumu bildirdi. Hemen gelip olanları yerinde gördüm. Olayı gerçekleştirenler ellerinde kazma ve küreklerle güvenlik görevlilerinin resim ve görüntü çekmelerini engellemişler. Ama böyle bir olay beklediğim için güvenlik kamerası taktırdığımı bilmiyorlardı. Güvenlik kamerasındaki görüntülerle birlikte Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulundum. Bizim korkup sahilden çıkmamızı istiyorlar. Kendi otelleri sadece 200 kişilikken sahilde 100 kişilik yer zapt etmeye çalışıyorlar. Ben bu sahillerin tamamının belediye tarafından işletilmesini, halka açık olmasını ve belediyenin otellerden gelen turistlerden para almasını istiyorum" dedi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.