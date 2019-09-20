Side'de Doğan Canku ile müzik yolculuğu

Bu yıl 18'incisi düzenlenen Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali, ünlü caz ve latin sanatçılarının yanı sıra kültür ve sanat sohbetleri ile kenti hareketlendiriyor.

Side Kültür Evi'nde gerçekleşen kültür sohbetlerinin ilk konuğu Türkiye'nin önemli gitar virtiözlerinden birisi olan Doğan Canku oldu. Ünlü sanatçıyla aynı zamanda festivalin sunuculuğunu da üstlenen Merve Akıncı Side'nin tarihi atmosferinde hoş ve müzikli bir sohbet gerçekleştirdi. Ruhunda sanatı hissetmiş, engellere rağmen 45'den fazla ülkede konser vermiş, Flamenko gitarını Türkiye'de en iyi çalanlardan birisi olan Doğan Canku'ya ilgi büyüktü. “Modern Folk Üçlüsü” isimli grubun gitaristi olarak tanınan Doğan Canku, gecede Merve Akıncı ile hem sohbet etti, hem de sevilen eserlerini anılarıyla birlikte anlatarak dinleyicilerini geçmişte yolculuğa çıkardı.

Side'ye ilk olarak 1968 ve 1973 yıllarında geldiğini belirten Doğan Canku, tarihi kentin çok daha güzelleşmiş olduğunu belirterek çalışmalarından dolayı Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti. Dünyada son dönemde gelişen popüler kültürle birlikte sanatın kavramlarını yitirdiğini belirten Canku, “Elektroniğin gelişimiyle müzik yapımları çok ucuzladı, melodiler birbirine benzemeye başladı. Bir şablon üzerine üretimler yapılıyor. Bu da sanatı yozlaştırıyor. Oysa sanatçı öz üretim yapan kişidir. Ben bestelerimin çoğunu Belgrad ormanlarında meditasyon yaparak yaptım. Ben gitaristim, müzisyenim bundan da gurur duyuyorum. Sanatçıya sanatçı payesini halk verir” dedi.

Doğan Canku'nun gitarıyla söylediği şarkılara sunucu Merve Akıncı da eşlik etti. Festival kapsamındaki Side Kültür Evi'ndeki söyleşileri, 21 Eylül'deki Sunay Akın ve 25 Eylül'deki Tuna Kiremitçi ile devam edecek.