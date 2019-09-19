Side'de festival devam ediyor

Side'de tarihi Apollon Tapınağı ve limandaki Anadolu Ateşi gösterileriyle başlayan 18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali, 2'inci ve 3'ncü günlerinde cazın Türkiye'deki temsilcisi Fatih Erkoç ve Küba esintilerini bölgeye taşıyan İbis Maria konserleri ile devam etti. Çevre otellerde konaklayan binlerce turist ve Manavgat halkı festivali izlemek için Side'ye aktı.

Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl 18'ncisi düzenlenen Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali, çeşitli etkinlikler, sergiler ve konserlerle devam ediyor. Side'de tarihi Apollon Tapınağı ve limandaki Anadolu Ateşi gösterileriyle başlayan 18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali, 2'inci ve 3'ncü günlerinde cazın Türkiye'deki temsilcisi Fatih Erkoç ve Küba esintilerini bölgeye taşıyan İbis Maria konserleri ile devam etti. Çevre otellerde konaklayan binlerce turist ve Manavgat halkı festivali izlemek için antik Side'ye aktı.

Festivalin ikinci ve üçüncü günlerinde gün batımı konserlerinde Elena Khann ve Dilek Taş Swing'in Side Meydanı'nda verdiği konserlerde yerli ve yabancı turistler caz ve latin müzikleriyle dans ederek keyifli anlar yaşadı. İkinci günde sahneye cazın ustası duayen sanatçı Fatih Erkoç ve üçüncü günde Kübalı müzisyenler eşliğinde sahne alan İbis Maria Guarnaluse Arce, izleyenlere muhteşem müzikli saatler yaşattı. Sahnede çok sıcak ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken İbis Maria, konser sırasında şarkı aralarında yaptığı esprilerle ve kullandığı Türkçe kelimelerle herkesi kendisine hayran bıraktı. Maria, Salsa, Cha Cha, Bachata ve daha bir çok latin tarzda eserleri seslendirdi. Festival 26 Eylül'e kadar Side Liman ve Antik Tiyatro konserleriyle devam edecek.