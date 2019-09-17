Side'de tarih sanatla buluştu

Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali Side'deki Apollon Tapınağı'nda düzenlenen konserli açılış kokteyli ve Anadolu Ateşi gösterileriyle başladı. Yerli ve yabancı binlerce turist Side'nin 3 bin yıllık tarihiyle sanatın buluşmasına tanıklık etti.

Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl 18'ncisi düzenlenen Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali muhteşem güzellikteki görüntülerle başladı. Sergiler, konserler, kültür sohbetleri, antik tiyatro konserleri ve çeşitli etkinliklerle 10 gün boyunca devam edecek festivalin ilk gününde yerli ve yabancı binlerce turist, tarihin sanatla buluşmasına tanıklık etti. Festival, akşamüstü saat 19.30'da güneşin en güzel battığı yer olarak bilinen tarihi Apollon Tapınağı'nda verilen kokteyl ile başladı. Yerli ve yabancı konuklar ve protokol, tarihi atmosferde verilen kokteylde günbatımı manzarasında hem sohbet etti hem de müziğin keyfine vardı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de açılış kokteyline katılarak konuklarla tek tek ilgilendi, sohbet etti, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Açılış kokteylinde oda başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve Manavgat halkı da bulundu.

Apollon Tapınağında konser

Apollon Tapınağı önüne kurulan sahnede ünlü sanatçılar Birsen Tezer ve Aylin Aslım dinleyicilere muhteşem bir konser verdi. Kendine has yorumu ve güzel sesiyle en güzel şarkılarını seslendiren Birsen Tezer, konserin sonuna doğru kanun dinletisiyle dinleyicileri kendine hayran bıraktı. Birsen Tezer, daha sonra sahneye Rock müziğinin etkileyici seslerinden Aylin Aslım'ı davet etti. Birlikte düet yapan sanatçılar, izleyicilerden yoğun alkış aldı. Her iki sanatçı da kendilerini böylesine güzel bir atmosferde dinleyicileriyle buluşturduğu için Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti. Birsen Tezer ve Aylin Aslım'a üzerinde “Özgürce Yaşa Manavgat” yazılı anı plaketlerini Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu takdim etti.

Anadolu Ateşi büyüledi

Apollon Tapınağı'ndaki program sonrasında festival Side Liman'da kurulan sahnede Anadolu Ateşi gösterisi ile devam etti. Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı dans ekibi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dans ettiği fotoğrafını lede yansıtarak “İlk dans öğretmenimize saygıyla” ifadeleri ile başlaması takdirle karşılandı ve yoğun alkış aldı. Temel konsepti medeniyetler buluşması olan ve doğu ile batı kültürlerinin buluşmasını hedefleyen Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun gösterisi nefesleri kesti. Anadolu'nun her bölgesinden derlenen halk dansı figürlerinden oluşan koreografinin sergilendiği gecede izleyiciler gösteri sonunda topluluğu uzun süre alkışladı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip antik Side'de festival düzenlemekten ve bu festivalde halkla beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kültür Evinde sergi ve Toros kadınları

Festivalin ilk gününde ayrıca Side Kültür Evi'nde ressam Ülker Emmez'in “Renklerin Çılgınlığı” isimli Kişisel Sergisinin de açılışı yapıldı. Doğa ve hayvan figürlerinin yer aldığı, ayrıca Ulu Önder Atatürk'ün portrelerinin yer aldığı sergi açılışına oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kokteylli sergi açılışını protokol ile birlikte yapan ressam, Side'nin tarihi atmosferinde sergi açmaktan yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Serginin, 16-20 Eylül tarihleri arasında gezilebileceği belirtildi. Festival etkinlikleri kapsamında ayrıca Side Meydanda Toros Kadınları da el emeği pazarı kurdu.Kadınların yaptığı birbirinden güzel el emeği yiyecek ve hediyelik eşyalar turistler tarafından büyük ilgi gördü. Festivalde Salı günü (Bu akşam) gün batımı konserlerinin yanı sıra ünlü sanatçı Fatih Erkoç sahne alacak.