Side'ye gelen turist kafilelerinden tarihi eserlerin restorasyonuna ilgi

Manavgat'ın antik kentleriyle bilinen tarihi mekanı Side mahallesine gelen turist kafileleri, Antik Side'yi gezmenin dışında, Side çevresinde kültürel mirasın korunması ve gün yüzüne çıkarılması amacıyla gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarına ilgi gösteriyor.

Side'nin bir çok yerinde restorasyon olarak adlandırılan, kültürel hazinelerin korunması, geleceğe aktarılmasını ve tarihi yapıların harap olan bölümlerinin daha fazla tahrip olmasını önlemek için aslına uygun biçimde yenilemek amacıyla yapılan çalışmalar gerçekleştiriliyor. Tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına Side'ye gelen turistler büyük ilgi gösteriyor. Antik Side'yi gezmeye gelen turistler, yapılan çalışmaları ilgiyle izlerken, kafilelerin başındaki rehberler de turistlere yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıyor.