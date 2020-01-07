Sıfır Atık Projesi hayata geçirildi, 747 ağacın kesilmesi önlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ‘'Sıfır Atık Projesi'' İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tesislerin de katkılarıyla hayata geçirildi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür yaptığı açıklamada, “Atık yönetiminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla müdürlüğümüzce de bu proje hayata geçirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlatılan bu projenin, atıkların kaynağında doğru şekilde ayrılarak ekonomik değeri olan atıkların geri dönüşüme kazandırılmasının hedeflendiğini ve üretilen atık miktarının azaltılarak çevre kirliliğini önlendiğini, atıkların sanayide hammadde olarak kullanılması ile de enerji tasarrufu sağlanacağını söyledi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun projenin hayata geçirilmesi ve yürütülmesi konusunda ilde çok önemli destek ve katkıları olduğunu ifade eden Hülür “Sıfır Atık Projesi sayesinde doğal kaynakların kullanımı azalmakta ve böylece milli ekonomiye önemli bir katkı sağlanmaktadır” dedi.

Müdürlük ve bağlı tesislerinde 2019 yılının son 6 aylık döneminde 45 ton atık kağıdın geri dönüşüme kazandırılarak 747 adet ağacın kesilmesinin önlendiğini belirten Hülür, "Ayrıca 12 ton cam atık, 33 ton plastik atık, 10 ton metal olmak üzere toplam 100 ton karışık ambalaj atık (kağıt, plastik, cam vb.) lisanslı firmalara verilmek suretiyle geri dönüşüme kazandırılmış ve geri kazanılan karışık ambalajlar sayesinde yaklaşık olarak 1 ton petrol tasarrufu sağlanmıştır. Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakılabilmesi bilinciyle Müdürlüğümüz ve bağlı tesislerinde Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatlarına uygun olarak Sıfır Atık Projesi çalışmaları hız kesmeden devam etmektedir” diye belirtti.