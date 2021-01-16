İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sigara içmek için çıktığı balkondan düşen adam hayatını kaybetti

Antalya’da dördüncü kattaki dairesinin balkonundan düşen 62 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya'da dördüncü kattaki dairesinin balkonundan düşen 62 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti. Bağ-Kur emeklisi olduğu bildirilen, eşi ve çocuklarıyla birlikte oturan Altun'un sigara içmek için balkona çıktığı bildirildi.


Olay, Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. Binanın dördüncü katındaki evinde sigara içmek için balkona çıktığı öğrenilen 62 yaşındaki Asker Altun bir anda aşağı düştü. Düşerken, apartmanın zemin katındaki işyerinin tabelasına da çarparak parçalayan Asker Altun, olay yerinde hayatını kaybetti.


Asker Altun'un balkonda dengesini kaybederek düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, cenaze Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.