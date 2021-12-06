İhlas Haber Ajansı

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Sigara paketi içerisinde jelatine sarılı 2 paket 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada sigara paketi içerisinde jelatine sarılı 2 paket yaklaşık 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada sigara paketi içerisinde jelatine sarılı 2 paket yaklaşık 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Manavgat İlçesi Sarılar Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında; C.K. ve M.K. isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemeleri sonucu, üst araması yapıldı. C.K. isimli şahsın üzerinde sigara paketi içerisinde jelatine sarılı 2 paket yaklaşık 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandı.

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