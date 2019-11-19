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Sigarasını yaktığı çakmağı kapatmadan cebine koyan engelli vatandaş ölümden döndü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, sigarasını yaktığı çakmağı söndürmeden cebine koyan engelli vatandaş ölümden döndü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sigarasını yaktığı çakmağı söndürmeden cebine koyan engelli vatandaş ölümden döndü. Kıyafetleri tutuşan ve vücudunda 3. derece yanıklar olduğu belirlenen engelli adam, yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Olay, önceki gün Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum bir yaşam süren ve geçimini Demokrasi Bulvarı üzerinde kağıt mendil satıp tartıcılık yaparak sağlayan Şeref Kelleci, sigara tiryakiliği yüzünden neredeyse canından oluyordu. Edinilen bilgiye göre, Kelleci 'muhtar çakmağı' olarak da adlandırılan çakmağı ile sigarasını yaktıktan sonra tamamen söndürmeden gömleğinin cebine koydu. Gömleği bir anda alev alan Kelleci'nin felçli olması nedeniyle yanan gömleğine müdahale edemediği, çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucunda tamamen yanmaktan kurtulduğu belirtildi.


Olayın ardından sol tarafında kalbinin üzerinde büyük çapta yanık oluşan Şeref Kelleci, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda 3. derece yanık olduğu belirlenen Kelleci, Manavgat Devlet Hastanesi bünyesinde yanık servisi olmadığı için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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