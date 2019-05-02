'Sihirli Dünya' bu sezon son kez sahnede

Haldun Özörten'in yazdığı ve çocuklara bilmedikleri, onları mutlu edecek sihirli bir dünyayı anlatan eser Reyhan Süme tarafından sahneye koyuldu. Müzik düzenlemeleri Kenan Kahyaoğlu'nun yaptığı eserin ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

Amacı çocuklara çoksesli müziği tanıtarak, evrensel müziği, operayı ve baleyi sevdirebilmek olan interaktif eserde solist sanatçılar Erdi Can Aybaş, Heyecan Gizem Yakan, Işılay Meriç Karataş, Selda Serdar, Müge Yıldıran, anlatıcılar Selahattin Denizsümüren ve Enis Ok, anne Tuğçe Oğuzülgen, piyanist Yücel Yalçın, orkestra sanatçıları Deniz Karapaça, Arya Böler, Çağrı Fırat Yeşillik, Esin Erdoğan, Hüseyin Koç ve repetitörlüğünü Buket Tüzün'ün yaptığı Antalya DOB çocuk balesi 10 Mayıs Cuma günü saat: 11.00'de bu sezon son kez sahne alacak.