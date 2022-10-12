Şıhlar Mahallesi'nde 5 kilometre yol asfaltlandı

Antalya Alanya Belediyesi, daha önce genişletme ve düzenleme çalışması yaptığı Şıhlar Mahallesi'nin İmamlı Mevkii'nde 5 kilometrelik yolu asfaltladı

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kırsal mahallelerde yol, altyapı ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Mahmutlar Mahallesi ve Şıhlar Mahallesi arasında bulunan İmamlı Mevkii'nde dar olan yol önce genişletildi. Yaklaşık 5 kilometre genişletme çalışması yapılan ana yol asfaltlanarak hizmette sunuldu.

“Yolumuz dar ve bozuktu, Başkan Yücel'e teşekkür ediyoruz”

Dar ve ulaşıma uygunsuz olan mahalle yolunun önce genişletildiğini ardından da asfaltlama çalışmalarının başladığını belirten mahalle sakinleri, “Yollarımız hem geniş hem de asfalt olması biz çok memnun etti. Bütün çalışmalar hızlı bir şekilde yapıldı. Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyoruz” diye memnuniyetlerini dile getirdiler.