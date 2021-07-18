Sık kullanılan yayla yollarında bakım çalışması

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yayla yollarının konforunu artırmak ve vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlamak adına başlattığı çalışmaları vatandaşların yoğun olarak kullandığı Tırılar, Kocaoğlanlı, Sarımut, Çayarası, Gökbel, Özvadi ve Mahmutlar ve İmamlı yayla yollarında yoğunlaştırdı. Özellikle grup yollarında devam eden çalışmalar dere geçişlerine büyük çaplı yağmur suyu büzleri konularak sel sularına karşı önlem alınıyor.

Altyapı ve düzenleme çalışmalarının ardından yayla yollarının asfaltını yapacaklarını hatırlatan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Bayram sonrası ihalesini yaptığımız yolların asfaltına başlayacağız. Vatandaşlarımız yaylasına, bahçesine sorunsuz bir şekilde yaz kış gidip gelebilecekler. Şu an Sarımut ve Gökbel Yaylasındaki şantiyelerimizden planlanan çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun" dedi.