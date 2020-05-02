Silah kaçakçılığı yapan şahsın evine operasyon düzenlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen zanlının evinde çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde 1 Mayıs günü Ulukapı Mahallesi'nde ikamet eden B.A. isimli şahsın silah kaçakçılığı yaptığı ve silahları evde bulundurduğu duyumu alındı. B.A.'nın Ulukapı'da bulunan evinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız 9x19 mm Tabanca, 168 adet 9 mm fişek, 2 adet 12 cal. ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet 16 cal. ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 20 cal. ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olay ile ilgili B.A. isimli şahıs gözaltına alındı.