İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silah kaçakçılığı yapan şahsın evine operasyon düzenlendi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen zanlının evinde çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen zanlının evinde çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi.


Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde 1 Mayıs günü Ulukapı Mahallesi'nde ikamet eden B.A. isimli şahsın silah kaçakçılığı yaptığı ve silahları evde bulundurduğu duyumu alındı. B.A.'nın Ulukapı'da bulunan evinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız 9x19 mm Tabanca, 168 adet 9 mm fişek, 2 adet 12 cal. ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet 16 cal. ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 20 cal. ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olay ile ilgili B.A. isimli şahıs gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.