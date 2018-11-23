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Silahla yaralama zanlısı Batman'da yakalandı

Antalya’da 3 ay önce eğlence merkezi önünde silahla bir kişiyi yaralayan zanlı Batman’da yakalandı.

Antalya'da 3 ay önce eğlence merkezi önünde silahla bir kişiyi yaralayan zanlı Batman'da yakalandı.


Edinilen bilgiye göre 3 ay önce Muratpaşa ilçesindeki bir eğlence merkezi önünde M.U.'nun silahla yaralanmasının ardından geniş çaplı araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Z.C'nin Batman'a kaçtığını belirledi. Batman Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile irtibata geçen Antalya polisi koordineli çalışmada Z.C'yi saklandığı evde yakalandı. Antalya'ya getirilen şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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