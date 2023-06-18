Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan silahlı kavganın ortasında kalan şahıs hayatını kaybetti. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Belek Mahallesi 22. Sokak'ta bulunan kuaför salonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yerinin sahibi Veli B. (25) dün akşam saatlerinde bir restoranda garsonluk yapan Şahin B. (44) ile müşterilerini başka iş yerlerine yönlendirmesi nedeniyle tartıştı. Şahin B., bugün saat 12.00 sıralarında kuaföre gelip, Veli B. ile yine tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şahin P., tabanca ile kuaför salonuna ateş etti. Bu sırada kuaför salonunda bulunan Pakistan doğumlu Kenan Barış (49) kurşunların hedefi oldu. Olayda Veli B. ve Kenan Barış vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Kenan Barış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ise suç aleti olan ruhsatlı tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Şahin P.'nin kuaföre gelip bağırması, sonrasında tabancayla ateş ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.