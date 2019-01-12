Silahlı market gaspçısı aynı mahallede yakalandı

Antalya'da bir zincir market çalışanını silahla tehdit ederek kasadaki bin 230 lirayı alarak kaçtığı iddia edilen şüpheli 11 gün sonra aynı mahallede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Ocak'ta saat 20.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Boğaçayı Caddesi üzerindeki bir zincir market şubesinde meydana gelen olayda, kar maskeli bir kişi önce marketin önünde kısa bir keşif yaptı, daha sonra markete ters kapıdan giriş yaparak, kasiyer G.Ç'ye (29) yöneldi. Soyguncu silahla kasiyer kadını ‘oyalanma kasayı boşalt' diyerek tehdit edip kasadaki bin 230 lirayı alıp kayıplara karıştı.

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, marketin güvenlik kamerası başta olmak üzere şüphelinin kaçtığı istikametteki onlarca görüntüyü inceledi. Şüphelinin kullandığı otomobilin plakasını tespit eden ekipler, aracın da aynı mahallede park halinde olduğunu belirledi. Ş.M.T'ye ait olduğunu tespit edilen araçta yapılan aramada şüphelinin olayda kullandığı değerlendirilen kuru sıkı tabanca ve fişek ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise olay günü giydiği iddia edilen ayakkabısına el konuldu. Kasiyer G.Ç'nin fiziksel ve ses tonundan teşhis ettiği şüphelinin ise ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyette ifade işlemleri tamamlana şüpheli adliyeye sevk edildi.