Sinan Oğan ‘İlk defa açıklıyorum' dedi, Millet İttifakı'nı seçmemesinin sebebini açıkladı

İkinci turda Cumhur İttifakı'na destek veren Sinan Oğan, Millet İttifakı'nı desteklememesinin sebebini ilk kez paylaştı. Oğan, “Burada ilk defa açıklıyorum. Bu kararı almamızda seçim öncesi Sayın Meral Akşener'e yapılanlar, Muharrem İnce'ye yapılanlar, seçim öncesi bize yapılanlar ve bugün bize yapılanların çok büyük etkisi var. Demokrasi bunlar için sadece laftan ibarettir. Bir değişik linç kültürü geliştirmişler. Dedikleri şu; ‘Çekilin, herkes çekilsin.' Utanmasalar ‘Sayın Erdoğan sen de çekil ancak öyle kazanacağız' diyecekler. Bu linç kültürünün durması gerektiğine inandım” dedi.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere katılan ve ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini açıklayan Sinan Oğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Antalya'da kendisine gönül verenlerle buluştu. Seçimin ilk turu öncesi Antalya programının iptal olduğunu hatırlatan Oğan, “O gün kendimiz için oy istemeye gelecektik. Bugün artık seçimlerin ikinci turuna kalan Sayın Recep Tayyip Erdoğan için oy istemeye geldik” dedi.

“Bu soruma cevap veremedi”

Aldığı kararın sebeplerinden bahseden Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na görüşmesinde bazı sorular sorduğunu belirterek, “Ona birinci sorum, ‘Türkiye'nin geçtiği hassas süreçleri, etrafımızda yaşananları görüyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı ile parlamentonun aynı ittifakta olmasının önemini de biliyorsun. Siz eğer bizim desteğimizle yarın seçilirseniz, parlamento çoğunluğunu elde edememiş bir cumhurbaşkanı olarak ülkeyi nasıl yöneteceksiniz?' Bu soruma cevap alamadım. Bu soruma cevap veremedi. Nitekim 21 yıl bir iktidarı yorar, yıpratır ve karşısındaki muhalefete de büyük bir imkan sunar. Karşınızda 21 yıldır iktidar olan birinin olması sizin için büyük bir avantajdır aslında. Siz herkesi toplamışsınız. Birbirleriyle farklı tellerden çalan kişileri toplamışsınız. Oy oranına bakmadan cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vermişsiniz, bakanlıklar vermişsiniz, bol keseden milletvekilliklerini ama günün sonunda parlamento çoğunluğunu alamamışsınız, dersinize çalışmamışsınız, millet size güvenmemiş. Size güvenmediği için parlamentoyu teslim etmemiş. Gelmişsiniz milletin meclisinin güvenini alamamış birisi olarak gelmiş bana diyorsunuz ki; bana destek ol. Sen milletten güven alamamışsın ki, neyini destek olacağız sana” diye konuştu.

"İlk defa açıklıyorum"

Seçimlerin ikinci tura kalma sebeplerinin kendileri olduğunu söyleyen Oğan, buna karşın Cumhur İttifakı'ndan değil Millet İttifakı'ndan tepki almasına anlam veremediğini dile getirdi. Oğan, “15 gün süreyi bizim sayemizde kazanmışsın Sayın Kılıçdaroğlu. Taraftarların bizi linç ediyor. Normalde Cumhur İttifakı'nın taraftarlarının laf etmesi gerekir. Onlar bir şey demiyor. Burada ilk defa açıklıyorum. Bu kararı almamızda, seçim öncesi Sayın Meral Akşener'e yapılanlar, Muharrem İnce'ye yapılanlar, seçim öncesi bize yapılanlar ve bugün bize yapılanların çok büyük etkisi var. Demokrasi bunlar için sadece laftan ibarettir. Bir değişik linç kültürü geliştirmişler. Dedikleri şu; ‘Çekilin, herkes çekilsin.' Utanmasalar ‘Sayın Erdoğan sen de çekil ancak öyle kazanacağız' diyecekler. Bu linç kültürünün durması gerektiğine inandım. Bu sosyal medyada geliştirdikleri linç kültürü, insanların şeref ve haysiyetiyle oynayan bir kitleyle yan yana olmam söz konusu olamazdı. Sadece HDP değil mesele. Aynı zamanda demokrasinin karşısında sizinle aynı düşünmedi diye bir kısım gazetecisi, bir kısım sanatçı, bir kısım sosyal medya fenomeni, sizin doğru yanlış yaptığınıza bakmadan sırf kendileri aynı fikirde değilsiniz diye size, eşinize, çocuğunuza inanılmaz hakaret ve küfürler yağdırıyorlar. Siz mi demokrasiyi getireceksiniz bu ülkeye? Seçim öncesinde kalp yapıyordunuz, şimdi linç yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Seçimin ilk turunda kararlı mücadele verip yüzde 5,2 oy aldıklarını belirten Oğan, “Biz arkadaşlarımız ve tabanımızla istişare ettik ve en doğru kararın Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek olduğunu gördük. Biz bu yönde karar verdik. İnanıyoruz ki bizimle beraber Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler de bu doğru kararı destekleyeceklerdir. Biz Karabağ'ı değil de, Kandil'i mi destekleseydik” dedi.

Oğan ve Bakan Çavuşoğlu'na AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel de eşlik etti.