Sınav öncesi öğrencilere motivasyon yemeği

Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu'nda üniversiteye ücretsiz olarak hazırlanan öğrencilerle Başkan Topaloğlu üniversite sınavı öncesinde motivasyon yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Topaloğlu, Başkan Yardımcısı ve Başkan Topaloğlu'nun eşi Fikriye Topaloğlu, yemek öncesinde öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti. Üniversite sınavına sayılı günler kala Belediye Başkanı Topaloğlu tarafından verilen motivasyon yemeğine katılan Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu öğrencileri, yoğun geçen bir eğitim yılının ardından hem moral buldu hem de sınav stres attı. Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler daha sonra öğrencilere elleriyle yemek ikramında bulundu. Yaklaşık 2 hafta önce Göynük Mahallesi'nde yer alan Ünal Aysal Anadolu Lisesi'nde ÖSYM'nin belirlediği kurallar çerçevesinde sınava tabi tutulan öğrenciler, düzenlenen programda ise gönüllerince eğlendi.

Sınavına girecek olan öğrencilere moral oldu

Programda, öğrencilerin zeybek oynama isteğini kırmayan Başkan Topaloğlu, sergilediği performansla da öğrencilerden büyük alkış topladı. Başkan Topaloğlu'nun verdiği motivasyon yemeği, 17 Haziran'da yapılacak olan üniversite sınavına girecek olan öğrencilere moral oldu. Başkan Topaloğlu, programda yaptığı konuşmasında, öğrencilerin önlerinde önemli bir sınav olduğunu belirterek, öğrencilerin girecekleri üniversite sınavının her şeyin sonu olmadığını söyledi.

“İstemediğiniz bir bölümü tercih etmeyin”

Öğrencilere sınav öncesinde nasihatlerde de bulunan Başkan Topaloğlu, “Sınavda asla heyecan yapmayın. Bir yıldır çalışıyorsunuz. Başaracağınıza eminim. İstemediğiniz bir bölümü tercih etmeyin. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Önünüzde güzel günler var. Yarın Türkiye'yi sizler yöneteceksiniz. Size her konuda destek verdik ve vermeye devam edeceğiz. Hepinize sınavda başarılar diliyorum ve gözlerinizden öpüyorum. Öğretmen arkadaşlarımı da verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Topaloğlu, Boran Mare Beach Otel sahibi Aziz Dinçer ve Transatlantik Otel genel Müdürü İlhan Arıdıcı'ya eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. Boran Mare Beach Otel sahibi Aziz Dinçer ve Transatlantik Otel Genel Müdürü İlhan Arıdıcı da kısa bir konuşma yaparak öğrencilere girecekleri üniversite sınavı öncesinde nasihatlerde bulundu. Öğrencilerden Umay Aydın, verdiği motivasyon yemeğinden dolayı Başkan Topaloğlu'na teşekkür ettiğini belirterek, çok çalıştıklarını ve güzel işler başaracaklarına inandıklarını söyledi. Öğrencilerden Yahya Ergin ise öğrencilere verdiği desteklerden ve motivasyon yemeğinden dolayı teşekkür ettiğine değinerek, “Çok çalıştık ve başaracağımıza eminiz. Başkanımızı çok seviyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” İfadelerini kullandı.

Kurs Müdürü Suat Göv de öğrencilere ve eğitime verdiği tüm desteklerinden dolayı Başkan Topaloğlu'na teşekkür ettiğini ifade etti. Göynük Mahallesi'nde yer alan Kemer Belediyesi Günübirlik Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun yanı sıra Kemer Belediyesi Başkan Yardımcısı Emin Gül, Belediye Başkanı Topaloğlu'nun eşi Fikriye Topaloğlu, Boran Mare Beach Otel sahibi Aziz Dinçer, Transatlantik Otel Genel Müdürü İlhan Arıdıcı, Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu Müdürü Suat Göv, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.