Sınav sonrası kitapçıklar yerlerde

Antalya'nın Manavgat ilçesinde LGS'ye giren öğrenciler ve velileri sınavdan bir saat sonra kitapçıklarını almaya okula gittiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Sınav kitapçıklarını kapı önünde gören öğrenci ve velileri bu durumdan şikayetçi oldu.

Manavgat'ta sınav sonrası kitapçıkları almak için okullara gelen öğrenci ve velileri okulun kapalı kapısının önüne gelişi güzel bırakılmış kitapçıklarla karşılaştı. Görevliler kapıları kilitleyip kitapçıkları kapının önüne bırakıp giderken, veliler ve öğrenciler kendi kitapçıklarını bulabilmek için kitapçıkları altüst etti. Çocuklarının sınav kitapçığını arayan veliler, görevlilerin sorumsuzluğuna anlam veremediklerini söyledi.