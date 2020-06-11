Sınavlar öncesi okullar dezenfekte edildi

Dezenfekte edilen 222 okul sınava hazır hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi, dezenfekte ve temizlik çalışmaları ile sınavlar öncesinde okullarda sağlıklı bir ortam oluşturuluyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı tarafından 14 Haziran tarihinde yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için il merkezindeki 78 okulda Kovid-19 pandemisi çerçevesinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Ayrıca 27 ve 28 Haziran'da gerçekleştirilecek ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için de merkez ilçelerde bulunan 144 okulda dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. Biyosidal uygulayıcı eğitime sahip Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaptığı dezenfekte çalışmaları ile sınav yapılacak okullarda insan sağlığını tehdit edecek olumsuzlukların minimum seviyeye indirmeyi amaçlıyor.