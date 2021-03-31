Sindirim sistemi için arı ekmeği önerisi

Fitoterapi Uzmanı Doç. Dr. Engin Celep, “Arı ekmeği, doğal bir arı ürünüdür. Arılar bitkilerin tozlarını toplayıp kovana getirir, kendi enzimlerini katar ve petek gözlerinde depolar” dedi.

“Arı ekmeği, doğal bir arı ürünüdür”

Petek gözlerinde depolanan polen arıların enzimleri sayesinde zamanla fermente olduğunu ve arı ekmeğine dönüştüğünü söyleyen Fitoterapi Uzmanı Doç. Dr. Engin Celep, arı ekmeğinin, polenin dış zarının arının kendi enzimleriyle sindirilmesi sonucu, besin içeriği açığa çıkmış fermente hali olduğunu söyledi. Enzimlerle polenin dış zarının parçalanmasının bir fermentasyon işlemi olup, bu fermentasyonda yararlı bakteriler geliştiğini kaydeden Celep " Arı ekmeği, bileşiminde bulunan Lactobacillus bakterileriyle doğal probiyotik bir gıdadır. İçeriğinde doğal olarak lipitler, antioksidanlar, aminoasitler, enzimler, A, D, E, K, C ve B grubu vitaminlerini ve magnezyum, demir, selenyum, çinko, potasyum, kalsiyum minerallerini bulundurur. Ayrıca yaklaşık yüzde 35 oranında doğal protein içerir” dedi.

“Güçlü antibakteriyel etkinlik gösterdiği tespit edilmiştir”

2011 yılında Tokyo Üniversitesi'nde yapılan bilimsel bir çalışmada, arı ekmeğinin, antibakteriyel etkinliği araştırıldığı bilginisi paylaşan Celep ,insan için hastalık yapıcı bakterilere karşı arı ekmeğinin etkisinin değerlendirildiğini kaydetti. Arı ekmeğinin, üst ve alt solunum yolları ile üriner sistem için oldukça patojen olan bakteri türlerine karşı, güçlü antibakteriyel etkinlik gösterdiğinin tespit edildiğini kaydeden Doç.Dr.Celep " Bu nedenle arı ekmeğinin antibakteriyel etkisi ile mevcut tedavilerde antibiyotik kullanımını azaltabileceği ve tedavi süresini kısaltabileceği düşünülmektedir. Ayrıca antibiyotiklere dirençli bakterilerin geliştiği vakalarda da etkin bir doğal bir destek olarak kullanımı önerilmektedir” diye konuştu.

“Mide ve bağırsak sağlığı açısından değerli bir arı ürünüdür”

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı ise sindirim sistemi için günde 1-2 tatlı kaşığı arı ekmeği tüketilmesini tavsiye edildiğini belirterek arı ekmeğinin, mide ve bağırsak sağlığı açısından değerli bir arı ürünü olduğunu söyledi. Sindirim sistemi fonksiyonlarını düzenleyici etkileri bulunan arı ekmeğinin en önemli özelliklerinden birinin doğal bir probiyotik olmasına dikkat çeken Samancı, " Probiyotikler, bağırsak florasını dengeleyip, sağlığı olumlu yönde etkileyen canlı mikroorganizmalardır. Yani mide ve bağırsak sağlığımız için oldukça kıymetli dost bakterilerdir. Arı ekmeği de bileşiminde bulunan Lactobacillus bakterileriyle doğal bir probiyotik kaynağıdır ve sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. Tüm bu özelliklerinden faydalanmak için çocukların günde en az 1 çay kaşığı, yetişkinlerin ise günde en az 1 tatlı kaşığı tüketmesi gerekmektedir. 1 tatlı kaşığı arı ekmeğinde 5-6 farklı çeşit ve en az 10 milyon probiyotik bakteri bulunur. Günde 1 tatlı kaşığı arı ekmeği tüketerek günlük probiyotik ihtiyacınızın tamamını almış olursunuz. Bu doğal ürünlerin bahsedilen faydalarından yararlanmak için her gün düzenli tüketilmesi çok önemlidir” şeklinde konuştu.