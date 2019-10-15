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Sinekle etkin mücadele sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi vektörel mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri Alanya, Demre ve Kemer'de sokak sokak gezerek larva oluşumuna neden olabilecek unsurları ortadan kaldırıyor ve ilaçlama çalışması yapıyor.


Antalyalıların sıkıntısız bir yaz geçirmeleri için sinekle mücadele konusunda yoğun bir çalışma gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, 19 ilçede sinekle mücadeleye devam ediyor. Çevre Sağlığı ekipleri başta sivrisinek olmak üzere, karasinek, hamamböceği gibi halk sağlığı açısından önemli zararlılara karşı biyolojik, kimyasal ve fiziksel mücadele yapıyor.


Alanya'da karasineklerin en çok ürediği, et ve gıda imalathane çevreleri, konteynerler, çöplük ve benzeri alanlar düzenli olarak ilaçlanıyor. Şehir merkezi başta olmak üzere Mahmutlar, Oba, Cikcilli, Konaklı, Avsallar ve diğer mahallelerde oluşturulan ekipler, düzenli olarak Mist Blower aracının yanı sıra pulverizatörle şehrin tüm cadde ve sokaklarında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Çevre Sağlığı yetkilileri, özellikle gıda ve et imalatı yapan işletmelerin tesislerinin içi ve çevresinde temizlik kurallarını daha fazla özen göstermesi, kara sineklerin üreyebileceği atıkları ortalıkta bırakmaması daha etkin mücadelede büyük kolaylık sağlayacağını bildirdi.



Demre'de larva oluşumuna karşı önlem


Çevre Sağlığı ekipleri Demre'de de tüm kuyuların, bataklıkların ve havuzların ilaçlamasını yapıyor. Ekipler ayrıca larva oluşumuna neden olacak eski lastikleri toplarken, her türlü kova ve kapta bulunan suları boşaltarak önlem alıyor. Durgun sularda da ilaçlama yapan ekipler, vatandaşların sinekten kaynaklı şikayetlerini en aza indirmek ve halk sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak için çaba gösteriyor.


Ekipler, Kemer'de vektörlere karşı (karasinek, sivrisinek, hamam böceği) kimyasal ve fiziksel mücadelesine ara vermeden devam ediyor. Rögarlar, durgun sular, çöp ve kapalı alanlar sürekli ilaçlanıyor.

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