Sineksiz yaz için yoğun mücadele

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ilaçlama ekipleri vektörel mücadele çalışmalarını yaz kış demeden aralıksız sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla artan sivrisinek, karasinek ve haşere popülasyonuna karşı 19 ilçede yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

Bin 450 personel gece gündüz sahada

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha rahat bir yaz geçirmesi için bin 450 personel, 200 araç ve 3 deniz aracından oluşan mücadele ordusu ile karada ve suda gece-gündüz çalışma yapıyor. Ekipler kent merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde de ilaçlama gerçekleştiriyor.

Her noktada mücadele

Ekipler, haşerelerin üreme alanı olan açık alan su birikintisi, durgun akan dereler, bataklık alan, asansör boşluğu, bina altı suları, inşaat sahası, rögar, mazgal, foseptikler, bahçelerde bulunan depo, kova, küvet, saksı, varil, tekne, bidon, lastik içi gibi alanlarda vektörle mücadele çalışmaları gerçekleştiriyor. Bina altları, kanalizasyon giderleri, otel havuzları, tarım havuzları, göletler, çöp konteynırları, yağmur giderleri başta olmak üzere her noktada fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele yürütülüyor.

Denizden de müdahale

Belediye ekipleri, sinekle mücadele çalışmalarını sadece karadan değil denizden de gerçekleştiriyor. Ekipler karadan müdahale şansı olmayan kıyıdaki su birikintilerinin olduğu kayalıklara denizden tekne ile müdahale ediyor. Sineklerin larva bırakabileceği kayalıklar arasındaki su birikintileri ilaçlanıyor. Deniz kıyısındaki mağara ve kovuklara sisleme yapılarak sineklerin çoğalması önleniyor.