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Sinir krizi geçirip evde ne varsa sokağa attı

Antalya’da sinir krizi geçirdiği iddia edilen şahıs, evdeki eşyalarını balkondan sokağa attı.

Antalya'da sinir krizi geçirdiği iddia edilen şahıs, evdeki eşyalarını balkondan sokağa attı. Polis atılan saksıdan şans eseri kurtulurken, sokaktaki eşyalar bir hurdacı tarafından toplandı.


Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 08.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2753 Sokakta bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Şizofren psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen 26 yaşındaki İ.T,sinir krizine girerek evin içinde bulunan plastik sandalyeler, çiçek saksısı ve sehpaları sokağa fırlatmaya başladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı ile eve çok sayıda polis ekibi geldi. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çabalarına yanıt vermeyen İ.T, eşyaları fırlatmayı sürdürdü. Şahsın attığı eşyalardan yoldan geçen vatandaşlar, kendisini güçlükle korurken, bir çiçek saksısı polis memurunun kafasına teğet geçti. Çevreye de zarar vermeye başlayan İ.T'yi ikna edemeyen polis daireye girdiği şahsı etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan İ.T, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahsın sokağa fırlattığı eşyalar ise bir hurdacı tarafından toplandı.


İ.T, ile aynı binada oturan Bayram Yahşi, şahsın psikolojik sorunlarının olduğunu ifade ederek, “Son üç gündür, sürekli böyle. Çevresine ciddi rahatsızlık veriyor. Binada herkes durumdan rahatsız. Sabaha kadar uyuyamadık"dedi.

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