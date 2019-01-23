İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sintinesini denize boşaltan yük gemisine 799 bin TL ceza

Antalya’da sintinesini boşaltarak deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen Panama bandıralı gemiye 799 bin 95 lira ceza uygulandı.

Antalya'da sintinesini boşaltarak deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen Panama bandıralı gemiye 799 bin 95 lira ceza uygulandı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, Antalya Körfezi'nde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimler sırasında Antalya Port Akdeniz Liman sahasında bağlı bulunan, bin 382 grosstonluk Naci Atabey isimli kuru yük gemisinin sintinesini deşarj ederek, kirliliğe neden olduğu tespit edildi. Gemiye 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden 799 bin 95 lira idari para cezası uygulandı.



İhbarlar arttı


Akdeniz'in mavi kalması için konuya duyarlılık gösteren vatandaşlar deniz kirliliğiyle ilgili şikayetlerini Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğünün 249 52 00 numaralı telefonlarına bildirebiliyor. Büyükşehir ekipleri, deniz kirliliğiyle ilgili şikayetleri hassasiyetle değerlendirirken, Antalya Körfezi'nin karadan ve denizden kirlenmeye karşı korunması konusunda gerekli çalışmaları sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.