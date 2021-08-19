İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siparişe göre üretim yapan kaçak sigaracılar yakalandı

Antalya’da gümrük kaçağı sigara ve ürünlerinin ticaretini yapan 2 şahsın adreslerine yapılan operasyonda, çok sayıda tütün ürünü ele geçirildi.

Antalya'da gümrük kaçağı sigara ve ürünlerinin ticaretini yapan 2 şahsın adreslerine yapılan operasyonda, çok sayıda tütün ürünü ele geçirildi. 2 şüphelinin imalathane kurarak seri üretime geçtikleri ve verilen sipariş doğrultusunda üretim yaptıkları belirlendi.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince il genelinde gümrük kaçağı sigara ve sigara ürünleri ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede Kepez ilçesi Altınova Orta Mahalle'de 2 ayrı adreste izinsiz doldurulmuş makaron üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Başlatılan çalışma neticesinde şüpheli şahısların ve imalathane olarak kullandıkları evlerin adresleri tespit edildi. Yapılan baskında ikametlerde yapılan aramada, 1 milyon 523 bin 880 adet boş makaron, 98 bin 400 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 7 bin 930 adet TAPDK Bandrolü, 74 kilo sigara tütünü, 7 adet hava komprosörü, 5 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.


Şüphelilerin sigara üretimi için imalathane kurdukları, bu imalathanelerde seri üretimi kompresörlü özel makineler ile sağladıkları, açık kıyılmış tütünü makaronların içine doldurarak satışa hazır sigara paketleri haline getirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin kent merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren tütün ve tütün mamulü satışı yapan tarafından verilen siparişler doğrultusunda üretim yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan İ.E. ve Ö.E., ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.