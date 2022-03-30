Şirazi Türk İran Dostluk Parkı törenle açıldı

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin Şirazi Türk İran Dostluk Parkı düzenlenen törenle açıldı. Nevruz Bayramı tatili için Antalya'da bulunan İranlıların da katıldığı açılışta Belediye Başkan Ümit Uysal, “Kültürel çeşitliliğin birlikte yaşaması koşullarını da üretmek durumundayız. Aksi halde, yapacağımız iş gerektiği kadar verimli, gerektiği kadar kültürel, ekonomik, sosyal zenginlik üretebilen bir hale gelemeyecektir” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Şirazi Türk İran Dostluk Parkı'nın açılışında Antalya'nın dünyanın dört bir yanından insanı buluşturan bir kent olduğunu belirterek, “Kültürel çeşitliliğin birlikte yaşaması koşullarını da üretmek durumundayız. Aksi halde, yapacağımız iş gerektiği kadar verimli, gerektiği kadar kültürel, ekonomik, sosyal zenginlik üretebilen bir hale gelemeyecektir” diye konuştu.

Dünyanın 90 ülkesinden 140 bine yakın yabancının yaşadığı Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi, kültür ve dostluk parklarına bir yenisini daha ekledi. Şirazi Türk İran Dostluk Parkı, Çağlayan Mahallesi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Nevruz Bayramı nedeniyle birlerce İranlının tatil için geldiği bir dönemde gerçekleşen açılış, İran ve Komşular Ülkeler Dostluk Derneği'yle birlikte gerçekleştirildi. Açılışa Belediye Başkanı Uysal, eşi Ümran Uysal, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, Antalya'da yaşayan ve Nevruz Bayramı tatili için Antalya'da bulunan İranlılar katıldı.

“Kültür olarak hazır bir yer”

Başkan Uysal ise, Muratpaşa'da yaklaşık 2 bin 500 metrekare büyüklüğüyle Şirazi Türk İran Dostluk Parkı'nın tarih içinde çok uzun birlikteliği olan iki kardeş kültürün simge alanı olduğunu söyledi. Antalya'nın turizmde Orta Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kuzey Afrika, Ortadoğu bölgesinden konuk ağırlama potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Kültür olarak buna hazır bir yer. Burası tarihte, biliyorsunuz adımız Pamfilya'ydı. ‘Bütün farklı kültürlerin barış içinde, bir arada yaşayabildiği yer' demek. Bugün de eğer biz Orta Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar en fazla misafiri ağırlama potansiyeli, kapasitesi olan bir Antalya'yı inşa ettiysek kültürel çeşitliliğin birlikte yaşaması koşullarını da aynı maharetle, aynı vizyonla, aynı geniş bakış açısıyla üretmek durumundayız. Aksi halde, yapacağımız iş gerektiği kadar verimli, gerektiği kadar kültürel, ekonomik, sosyal zenginlik üretebilen bir hale gelemeyecektir” şeklinde konuştu.

“Köklü kültür temsili”

Bununla birlikte Antalya ve Muratpaşa'nın çok sayıda yerleşik yabancıya da ev sahipliği yaptığını dile getiren Başkan Uysal, “Yaşayan her insanımız bizim için çok kıymetli. Farklı kültürlerden, farklı ülkelerden gelen komşularımız Muratpaşa'mızı zenginleştiriyorlar, yıldızlaştırıyorlar. Yükseltiyorlar” şeklinde konuştu. Köklü bir kültürü temsil eden Şirazi Türk İran Dostluk Parkı'nın bu iklime büyük katkısı olacağını dile getiren Başkan Uysal, “Muratpaşa'mıza, Antalya'mıza da hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Uysal ve davetliler, parkın açılış kurdelesini kesti. Açılış, İran dansları gösterisiyle sona erdi.