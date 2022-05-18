Sırbistan'dan Alanya'ya haftada en az 3 direkt uçuş gerçekleşecek

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Sırbistan'ın devlet havayolu firması AirSerbia'nın 19 Haziran itibariyle Belgrad ve Niş kentlerinden Alanya'ya haftada en az 3 direkt uçuş gerçekleşeceğinin müjdesini verdi.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın (ALTAV) yürüttüğü ortak çalışmalar neticesinde Sırbistan'dan direkt uçuşların başlayacağını söyledi. 19 Haziran itibariyle Sırbistan'ın devlet havayolu AirSerbia'nın haftanın en az 3 günü Belgrad ve Niş'ten Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na sefer düzenleyeceğini söyleyen Başkan Yücel, Alanya'nın direkt uçuşlarla Sırbistan'a bağlanacağını söyledi. Uçuşların Ekim ayı sonuna kadar süreceğini belirten Başkan Yücel, “Ekim ayı sonuna kadar sürecek seferler, Boeing 737-700 tipi uçaklarla gerçekleşecek. Bu güzel gelişmenin kentimize ve turizm sektörüne hayırlı olmasını diliyorum. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayelerinde Sırbistan Büyükelçimiz Hami Aksoy'un iş birliğinde Novi Sad şehri ile irtibatlarımızı arttırmak ve kardeş şehir ilişkilerimizi başlatmak için temaslarımız sürüyor. Sayın Bakanımıza ve Sayın Büyükelçimize destekleri için Alanya'mız adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.