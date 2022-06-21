Sırbistan'ı Alanya'ya bağlayan seferler resmen başladı

Sırbistan'ın Belgrad ve Niş kentlerini Alanya'ya bağlayacak AirSerbia'nın ilk seferi bugün Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gerçekleşti. 144 yolcuyu Alanya'ya taşıyan Airbus A319 tipi uçak, havacılık geleneği olan su takı ile karşılandı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in gayretleri, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun destekleriyle Sırbistan'ın devlet hava yolu firması AirSerbia, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi. İlk seferinde Airbus A319 tipi uçakla 144 Sırp yolcuyu Alanya'ya getiren AirSerbia, havacılık geleneği olan su takı töreni; Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Alaaddinoğlu, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Gazipaşa-Alanya Havalimanı işletme müdürleri ve havalimanı personelleri tarafından karşılandı. Uçuşun ilk yolcuları, protokol üyeleri tarafından kırmızı karanfil, meyve ve çeşitli ikramlarla karşılandı. Uçuş ekibine ise ilk seferin anısına çiçek verildi, pasta kesildi.

“Alanya'nın cazibesine cazibe katıyor”

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na yönelik uçuşların artmasının Alanya'nın cazibesini artırdığını belirten Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Fevzi Alaaddinoğlu, “Bu uçuşların gerçekleşmesi Alanya'mıza olan turist talebini de arttıracaktır. Hedefimiz bu sayıların ilerleyen yıllarda daha da artması. Yolcu sayısının artması, uçak sayısını da doğru orantıda artıracaktır. Uçuşların şimdiden Alanya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Kazasız belasız bir sezon olmasını diliyorum” dedi.

“Uçak arttıkça yolcu da artacak”

Belgrad'dan gerçekleşen ilk seferde yer alan Sırbistan Alanya Fahri Konsolosu Oktay Karaca, Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğini belirterek bu seferlerin ilişkileri kuvvetlendirmede önemli bir rol edineceğini belirtti. Karaca, “Sırbistan'da, Alanya'nın Novi Sad kenti ile kardeş şehir olması için temaslarda bulunduk. Geçen sene Avrupa kültür başkenti olan bir şehir. Çok potansiyeli olan bir şehir. Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel de oradaydı. Türkiye-Sırbistan ilişkileri en yüksek dönemde. Ekim ayında aramızdaki pasaport şartını kaldıran nihai imza atılacak. Orada da çok büyük bir sevinç var. Daha fazla uçak olsa daha çok gelecekler. Şu anda haftada 3 uçak var. Önümüzdeki yıllarda artacağı görünüyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Önümüzdeki yıllarda sefer sayısı artacak”

“Alanya adına çok mutluyuz” diyen Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da “Bundan 3 ay önce Sırbistan'da düzenlenen fuarda ülkenin önde gelen tur operatörleriyle yaptığımız görüşmede bunun müjdesini almıştık. Bugün nihayet mutlu sona ulaştık, kendilerini sevinçle karşıladık. Dolu dolu gelen bir uçak oldu. Öğleden sonra Niş kentinden bir uçak daha gelecek. Böylece haftada 3 seferle Sırp misafirler Alanya'ya gelecek. Bu yaz sezonunun sonuna kadar devam edecek. Şu an gelen misafirlerin mutluluğu dönüşte seferlerin sayısına da yansıyacak. Şu anki duyumlarımıza göre seneye ek 8 sefer daha yapacaklarını duyduk. Böyle kalacağına da inanmıyoruz, daha da artacak” diye konuştu.

“Alanya turizmi adına uçak sayısı önemli”

İlk uçağın Alanya ve turizm adına çok önemli olduğunu ifade eden Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili ise “Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Alanya'ya gelecek misafirlerin daha konforlu ve kısa sürede şehre gelmeleri adına sıklıkla kullanılması gereken bir yer. Sadece AirSerbia değil, İran, Litvanya ve farklı pazarlardan buraya gelecek olan uçaklar Alanya turizminin hem niteliksel hem de niceliksel olarak gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ümit ediyoruz ki ilerleyen yıllarda bu karşılamaların sayısını artıracak çalışmaları yapmaya devam ederiz” ifadelerini kullandı.