Şırdan dükkanı yangında küle döndü, genç kız gözyaşlarını tutamadı

Antalya'da çıkan yangında şırdan dükkanı kullanılamaz hale geldi. İşletme sahibinin kızı ise yangın sonrası gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan şırdan dükkanında çıktı. Edinilen bilgiye göre; Kerem Bahadır'ın Ocak ayında açtığı dükkanın baca kısmından bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. İşletme bir anda alevlere teslim oldu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede dükkana gelen itfaiye ekipleri küle dönen şırdan dükkanındaki yangını söndürdü.

Kızı gözyaşlarını tutamadı

Bu esnada dükkanlarının yandığını haber alan ve olay yerine gelen Kerem Bahadır'ın ismi öğrenilemeyen kızı ise gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. Genç kızı yakınları teselli etti. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkışıyla ilgili çalışma başlattı.